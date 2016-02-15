Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015 Adaylarını Bekliyor

Yurt genelindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini öykü yazmaya ve edebiyata teşvik etmek için 2011 yılından bu yana Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması için 2015 yılı başvuruları başladı.

Her geçen yıl ilginin arttığı yarışmanın seçici kurulunda bu yıl Behçet Çelik, Neslihan Önderoğlu, Ayfer Gürdal Ünal, Yalvaç Ural ve Müren Baykal bulunuyor. Proje Başkanı ve Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Baykal’ın aktardığına göre, devlet okullarının yarışmaya olan ilgisi dikkat çekiyor. Yarışmaya katılan erkek öğrenci oranının yıldan yıla arttığı da kaydedilen veriler arasında.

Bu yılki teması, Günışığı Kitaplığı eski yazarlarından, deneyimli öykücü Zeynep Cemali’nin “Güzelce’de Bir Kaçak, Memo” romanındaki bir cümlesinden yola çıkılarak “cesaret” olarak belirlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Mayıs.