Yalçın Tosun Söyleşisi

Hüznün, yalnızlığın, mutsuz sonları, toplum tarafından dışlanmış ama bir o kadar da kendini bilenlerin öykücüsü Yalçın Tosun. 2009’da “Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler”, 2011’de “Peruk Gibi Hüzünlü”den sonra “Dokunma Dersleri”yle yeniden okurlarıyla buluştu. Yakınlık kurabilmek, dokunabilmek için…



Bir hukuk fakültesi mezunu oluşunuzun ve doktoranızı da yine aynı bölümde tamamlamış olmanızın edebi kimliğinize yön verdiği noktalar oldu mu? Yoksa sizin için ikisi tamamen kişiliğinizin farklı kutuplarında mı barınıyor?

Ne eğitimi alırsam alayım bir gün yazardım gibime geliyor. Ancak hukuk öğreniminin çok besleyici yönleri olduğunu söylemeliyim. Adalet, hak, eşitlik, menfaat, iktidar, zayıfın korunması, insan hakları gibi kavramlarla uğraşmak bir yana, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi derslerin tamamlayıcılığında aslında hukuk ve edebiyat arasında derin bir ilişki filizleniyor. Sanıyorum birçok açıdan beni ve yazdıklarımı etkilemiştir. Hukukçu olmasaydım yazdıklarım farklı mı olurdu? Muhtemelen bir etkisi olurdu, evet. Çok mu farklı olurdu? Bunu ben de bilmiyorum.

Hikâyelerinizde karakterlerinizi birbirinden oldukça farklı sosyo-kültürel çevrelerden seçip onların yaşayışlarını, konuşmalarını başarıyla okura yansıttığınızı görüyoruz. Aldığınız eğitim, toplumun her kademesini adeta bir sosyolog gibi inceleyerek öykünüze bu birikimi yansıtmanıza yardımcı oldu mu? Hikâye yazarı olmak isteyenlere yahut genç yazarlara bu konuda neler tavsiye edebilirsiniz?

Tavsiye vermekten kaçınan bir tabiatım vardır. Öykü yazacağı varsa er ya da geç yazar insan, öyle değilse de bulaşmaz zaten. Aldığım eğitimden çok yaşantımın ve çevremdekileri dinlemeyi bilmemin etkisi vardır sanırım söylediklerinizde. Sokağı çok seviyorum, onun da mutlaka bir yansıması vardır.

Bir hikâyenin yazılmaya değer olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?

Yazdıklarımı öykü diye tanımlamayı yeğliyorum. Öykünün bendeki -ve sanırım birçok yazardaki- çağrışımı hikâyeden daha farklı bir yeri işaret ediyor. Onu zaman zaman kapsayan, onu doğuran ama başka sesleri ve onların yanıklarını da içeren bir yapısı var öykünün. Bu bir tarafa, sorunuzun asıl yanıtına gelirsem: “Bu öykü yazılacak mı” noktasında devreye sezgilerim giriyor. Bu bilmeden çok bir duyumsama hali bende. Sezgilerime ve koku alma duyuma güveniyorum. Öykünün havada dolaşan kokusunu alabiliyorum sanırım.

Yazdığınız karakterlerin her ne kadar kendimizde bulmak istemediğimiz yanları olsa da aslında her biri “bizden” bir parça taşıyor. Bu bağlamda yazınınızı toplumsal gerçekçi olarak tanımlıyor musunuz?

Böyle bir saptamam ya da tanımım yok kendi öykülerim üstüne. Bunları yazarın kendisinin saptaması doğru gelmiyor bana bir yandan. Sınıflandırma gerçekten gerekli mi, ondan da emin değilim. Ancak yaftaların, nitelemelerin tümüne şüpheyle yaklaşan bir yanım var. Her şeyi -akademik olsun olmasın- sınıflara ayırmak ve bir diğerinin yanına koyarak gruplandırarak rahatlamak doğamızda var sanırım. Ben bu sınıflandırmalardan -sadece öykülerim için değil- hayatımdaki hemen her şey için kaçınmaya çalışıyorum. Ama hiçbir zaman mesaj verme kaygım olmadı, bunu not olarak düşebiliriz.

Biz okurları en çok cezbeden şeylerden biridir kitap isimleri. Önceki öykü kitaplarınız “Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler’’ ile “Peruk Gibi Hüzünlü” ve bugünlerde okurlarıyla buluşan son öykü kitabınız “Dokunma Dersleri” oldukça dikkat çekici isimler. Bizlere biraz kitaplarınıza bu isimleri verdiğiniz süreçten, bu süreçte sizi etkileyen unsurlardan bahseder misiniz?

Kitaplarımın adları takıntılı olduğum ve çok titizlendiğim bir konu. Kitaptaki tüm öykülere değgin olsun isterim. Aynı zamanda kitaptaki öykülerden birinin adı olmamasını da… Kitabın içeriğine dahildir kitabın adı, bir taraftan kapakla birlikte okura ilk selamı verdiğiniz yerdir. Bir tanışma ânıdır kitap adları. Benim için kitabı bitirmeye yakın, aylarca sürecek ad arama dönemi başlıyor. Çağrışımlarla dolu geçen aylar bunlar. Yazdığım kitabı tekrar tekrar okuyarak doğru adın beni bulmasını ümit ettiğim bir arayış dönemi. Üç kitabımın adı da içime çok sindi, düşünmelerle dolu o ayların sonunda tatmin edici bir sonuca varamamak da vardı ne de olsa.

Üslûbunuz, kelime seçimleriniz okuyucuyu hikâyelerinizin başlangıcından son anına kadar merak içinde bırakıyor. Peki, bu kadar akıcı bir anlatımı yakalamışken neden uzun hikâyeler yerine kısa metinler yazmayı tercih ediyorsunuz. Bunu hikâyeye olan bakış açınızla bağdaştırabilir miyiz?

Lafı uzatmayı sevmiyorum diyebilirim. Lafı uzatanlardan da hiç hazzetmiyorum. Öykünün bittiği o doğru anı yakalamak zordur, buna uğraşıyorum. Diğer yandan anlatacağım şeyi en tasarruflu şekilde nasıl anlatırımın derdindeyim. Öykülerde tek bir fazla sözcük ya da virgül olmasın istiyorum. Bunlardan kastım elbet çok kısa olması değil tüm yazdıklarımın. Sadece sözcükleri ekonomik kullanmanın önemine inanıyorum. Yoksa benim de daha uzun öykülerim olabilir. Hatta “Dokunma Dersleri”nde nispeten biraz daha uzun öyküler var, önceki kitaplarıma göre. Bu biraz da öykünün iç dinamiğinin direttiği bir şey. Her bir öykü için ayrı yanıtlanabilir bir soru bu aslında. Merak duygusunu ise önemsiyorum. Okurun önüne her şeyi saçıp dökmeyi sevmiyorum. Benimle oyuna katılsın, öykü bittikten sonra onda büyümeyi sürdürsün istiyorum.

Küçüklüğümüzden beri bizlere en çok öğretilen şeylerden biri de “Aile toplumun en küçük ama en önemli parçasıdır” fikridir. Fakat ilk kitabınızın ismini ve diğer kitaplarınızdaki öyküleri ele aldığımızda aileyi hüznün kaynağı olarak görüyoruz. Son kitabınızın son öyküsü olan “Herkes Kendi Gemisinde”de şöyle bir cümle geçmekte hatta: “Varlığından rahatsız oluyordum. Babam olması yeterliydi böyle hissetmem için”. Aile kavramını böyle bir resim içinde okurlarınıza sunmayı tercih etmeniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Dertlerimden biri diyelim. Ailenin önemli olduğunu da yadsımıyorum. Önemli olduğu için belki, bu kadar dert ediniyorum kendime. Tezatları bu kadar mükemmel şekilde taşıdığı için. Seçme şansımız olmadığı için. Dünyaya geçmeden evvel bizi karnında saklayan bu yapıyı ayrıştırmayı, didiklemeyi zaman zaman şaşırtsa da farklı bir yerinden dürtmeyi seviyorum.

Öykülerinizde mutsuz, geçimsiz ve sırf aile oldukları için birbirlerine katlananlar ya da katlanmayı denemeyen öykü kişileri yer alıyor. Bununla ilgili ailenizden, yakın çevrenizden ya da okurlarınızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Herhangi bir olumsuz tepki almadım bununla ilgili. Ancak bazı diyalog ya da suskunlukların benzerini kendi ailelerinde yaşadıklarını dillendiren okurlarım oldu. Az ya da çok tüm aileler birbirine benzer çünkü.

Biraz ilk kitabınızdan bahsedecek olursak; “Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler”de neredeyse her öyküde anne ve baba faktörünün bireyin benliğine olan etkisini görürken “Diğer Ölümcül Şeyler”den açıkça bahsetmiyorsunuz. Sizin bu eserle “Diğer Ölümcül Şeyler”i bize anlatma yollarınız nelerdi?

Kitaptaki “diğer ölümcül şeyler”in ne olduğu üzerine ben söz söylemek yerine, bu boşluğu doldurmayı kitabı okuyanlara bırakmak isterim. Ama birkaç ipucu vermek gerekirse: İletişimsizlik, aşk, bir türlü geçmeyen o geçmiş, elbette kendimiz ve bütün ötekiler…

Yeni kitabınız “Dokunma Dersleri”nde göze çarpan noktalardan biri de hayatlarımızda gerçekleşmesi muhtemel olan ancak hep kaçınılan düşüncelerin, duyguların gün yüzüne çıkması ve karakterlerin de kendilerini inkâr etmemeleri. “Kibritçi Kız” adlı öyküyü örnek verebiliriz buna: Aldatma, hemcinse duyulan ilgi bu öykünüzde de baskın durumlar. Edebi bağlamda bu temaları hikâyelerinizde cesurca kullanmaya sizi iten sebepler nelerdir?

Hayatta olan her şey öykülere siner. Sadece yazarın süzgecinden geçerek biçim değiştirir, bazen ışık kırılmaları yaşar ama dikkatli bakarsak oradadır işte. Bu anlamda öykülerimde anlatmak istediğim duygunun çevresinde gezerken ihtiyacım olan kişiler, tüm özellikleriyle sızıyorlar öykülerime. Aldatan, aldatılan, eşcinsel ya da düzcinsel olmaları fark etmiyor bu açıdan. Adını andığınız “Kibritçi Kız”da travesti bir öykü kişisi var, ama travesti olması onu o yapan şeylerden sadece biri. Ben resmin bütününü görmeye çalışıyorum. Öykü kişilerinin bir geçmişi ve geleceği olduğunu duyumsatmak istiyorum. Diğer yandan öykü neyi çağırmışsa onunla hesaplaşıyorum. Cesaretten çok, öykü kişilerini davet ederken herhangi bir otosansüre takılmamaya çalışmak diyelim buna. Sansürler içinde en tehlikelisi odur çünkü.

“Dokunma Dersleri” adlı yeni kitabınızla devam edersek “Bir Kocanın Gizli Defterinden” adlı öykünüzde diğer öykülerinizde de görmeye alışkın olduğumuz hayata karşı pasif bir karakter çıkıyor karşımıza. Olacakları kafasında tasarlayan; ancak harekete geçemeyen bu kişiler neden bir türlü o hamleyi yapacak cesareti bulamazlar kendilerinde?

Arayış içindeler sanırım. Bazen ne aradıklarını dahi bilmiyorlar çoğumuz gibi. Neyi aradıklarını bir bulsalar, ondan sonrası gelebilir aslında. Ama bir atalet duygusuyla boğuşuyorlar. İlk adımı atmaktaki o ikircikli durum. Aynaya bakmaya korkmak gibi bir taraftan. Bir baksa belki rahatlayacak belki de çok kötü olacak. Ama bir şeyler olacak işte ve bu çoğu zaman hiçbir şey olmamasından daha iyidir. Aynaya bakmak cesaret ister. Çoğu insanda da yoktur bu cesaret.