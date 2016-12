Stieg Larsson’un Gençlik Hikâyesi Yayımlanıyor

“Ejderha Dövmeli Kız” (The Girl with the Dragon Tattoo), “Ateşle Oynayan Kız” (The Girl Who Played with Fire) ve “Arı Kovanına Çomak Sokan Kız” (The Girl Who Kicked the Hornets) romanları ile üne kavuşan Stieg Larsson’un, 17 yaşındayken kaleme aldığı bir hikâyesinin önümüzdeki yayımlanacağı açıklandı.

“Brain Power” adlı öykü, Şubat 2014’te ABD’li yayınevi Mysterious Press tarafından yayımlanacak. Brain Power ayrıca “A Darker Shade of Sweden” adlı bir seçki içinde de yer alacak. Antolojide yer verilecek diğer yazarlar arasında Henning Mankell, Asa Larsson ve Eva Gabrielsson da var.