PEN Şiir Ödülü Afşar Timuçin’e

Uluslararası PEN Yazarlar Derneği’nin Türkiye merkezi 2015 Türkiye Şiir Ödülü’nü Afşar Timuçin’e vereceğini açıkladı. Ayrıca 2015 Dünya Şiir Günü Bildirisi’nin şiir , öykü , roman ve felsefe alanlarında önemli eserler veren Timuçin’in kaleminden çıkacağı ve ödül töreninin de İstanbul’da Dünya Şiir Günü etkinliğinde yapılacağı duyuruldu.

Londra merkezli PEN Kulübü’nün 1950 yılında Halide Edip Adıvar’ın girişimiyle kurulan Türkiye merkezinin şimdiki başkanı ise Tarık Günersel’dir.