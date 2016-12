Güzel Sanat Üzerine Dersler II | Hegel

İDEAL’İN BELİRLİ GÜZEL SANAT TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ GELİŞİMİ

“İde” bu bağlamda somut bir bütünlüğü temsil ettiği için, bu bütünlük sanat bilincine, yalnızca gelişmeyle ve İde’nin1 özelliklerinin uyumlu bir hale getirilmesiyle işleyebilir. Bu gelişme aracılığıyla ise sanatsal güzellik, belirli aşamaların ve biçimlerin bütünselliğini elde eder. Bu yüzden, sanatsal güzelliği kendi içinde ve kendi hesabında incelediğimiz zaman, güzelliğin bir bütün olarak nasıl kendi parçalarına ayrıştığını görmemiz gerekir. Bu durum, çalışmamızın ikinci bölümüne yani; sanat türleri öğretilerini incelememize zemin hazırlar. Bu türler, İde’yi farklı yollarla öz olarak alıp kökenini bu şekilde bulur. Bu sayede, İde’nin ortaya çıktığı şekildeki bir değişiklik koşullara bağlıdır. Bu yüzden, sanat türleri anlamların ve şekillerin farklı bağlarından yani; İde’nin kendisinden ileri gelen ve böylece bu alandaki bölümlerin ayrımının temel dayanağını oluşturan bağlardan başka bir şey değildir. Ayrımın her zaman kavram içerisinde üstü kapalı olması gerektiği için, onun özellikleri ve ayrımının söz konusu olması gerekir.

Burada, İde’nin şekil ilişkilerinin üç bağını öz önünde bulundurmalıyız.

(a) Öncelikle, sanat; hala belirsizlik ve gizlilik ya da kötü ve yanlış belirlilik durumunda olan İde’nin sanatsal biçimlerin özünü oluşturduğu zaman ortaya çıkar. Ancak belirsizlik kendi içinde İdeal olanın talep ettiği bireyselliğe sahip değildir; soyut olması ve tek yönlülüğü biçimini kusurlu ve saymaca haline getirir. Bu yüzden, ilk sanat türü gerçek bir sunuş gücü olmaktan çok, betimleme için yalnızca bir arayıştır; İde, kendi özünde bile biçimini bulamamıştır ve bu nedenle ardından sürekli mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu biçime, genel anlamıyla, sembolik sanat türü diyebiliriz. Bu türde, İde, biçim gelişiminin sağlandığı ve görünüşte bu gelişmenin bağlantılı olduğu duygusal malzemelerle kendi dışında bir biçime sahiptir.2 Bir yandan, algılanan doğal nesneler esasen oldukları gibi kalmış, ancak aynı zamanda anlamlarını oluşturan mevcut İde üzerlerine yüklenmiş böylece, düşüncelerini ifade edebilecekleri bir görev edinebilmişler ve anlamlar, İde özlerinde mevcutmuş gibi yorumlanabilmiştir. Bunun bir sonucu, doğal nesnelerin özlerinde evrensel anlamı temsil edebilecekleri bir görüşü barındırıyor olmalarıdır. Ancak henüz tam bir uyum mümkün olmadığından, bu bağ yalnızca soyut özellikleri ilgilendirir. Örneğin, aslan gücü simgeler.

Öte yandan, bu bağın soyut olması bilinci ve hatta İde’nin doğal olaylara karşı yabancılığını uyandırır e ifade edebileceği başka hiçbir gerçekliği olmayan İde, bütün biçimlere bürünüp kendini karışıklıklar ve aşırılıklar içinde aramaya çalışır. Yine de, hiçbirini kendisi için yeterli görmez. O halde İde, belirsizlik ve aşırılık bakımından doğal biçimleri ve gerçeklik olayını abartıp bocalar, onlarla büyür ve coşar, onlara şiddet uygular, anormal bir şekilde biçimini bozar, gereksiz laflarla, sınırsızlıkla ve kullanılan oluşumların ihtişamıyla olağanüstü görünümünü İde’ye yükseltmeye çalışır. İde’nin hala aşağı yukarı belirsiz ve biçimsiz olmasına rağmen, doğal nesnelerin biçimleri tamamen belirlidir.

İki tarafın birbirine tezatlığı, İde’nin nesneler dünyasıyla bağı böylece olumsuz bir hâl alıyor çünkü içsel bir şey olan İde, bu tür dışsallıklar yüzünden memnun olmuyor. Evrensel bir töz olarak, onunla uyum sağlamayan biçimlerin çokluğundan öte ihtişamını sürdürüyor. Bu ihtişamın ışığında, doğal olaylar, insan biçimleri ve olayları kabul ediliyor; doğru bir şekilde ve oldukları gibi bırakılıyor, ancak yine de bütün dünyevi konuların ötesinde ortaya çıkan anlamlarla uyumsuz olduğu kabul ediliyor.

Bu görüşler, genel olarak Doğu’nun ilk sanatsal tümtanrıcılık özelliklerini oluşturuyor. Bu özellikler bir yandan en değersiz nesnelere bile sonsuz anlamlar yüklerken, diğer yandan ise dünya örüşlerini ifade etmek için şiddetle olguya baskı yapıyor. Bu sayede, tuhaf, anlamsız ve zevksiz bir hâl alıyor ya da bütün olgular boş ve gelip geçici oldukları için özün sonsuz ve soyut özgürlüğünü [ Örneğin; tek Tanrı ] savunuyor. Bu yollarla anlamlar tamamen tasvir edilemiyor ancak bütün uğraşlara rağmen, İde’nin ve biçimin uyumsuzluğu çözümsüz kalıyor. Bu belki de ilk sanat türü olarak ele alınabilir; arayışıyla, karışıklığıyla, gizemiyle ve yüceliğiyle sembolik bir tür…

(b) Klasik olarak adlandıracağımız ikinci sanat türünde, sembolik türün çifte kusuru yok ediliyor. Sembolik tür kusurlu çünkü (i) bu türde İde, bilince yalnızca belirsiz ya da soyut olarak belirli bir şekilde sunulur, (ii) bu nedenle anlamın ve biçimin uyumu her zaman kusurludur ve yalnızca soyut olarak kalmak zorundadır. Klasik sanat türü bu çifte kusuru ortadan kaldırıyor; klasik tür- doğasında İde’nin kendisine uygun şekilde- İde’nin özgür ve yeterli bir simgesidir. Böylece, bu şekille İde, özgür ve bütün bir uyum yakalayabilir. Bu yüzden klasik sanat türü, tamamlanmış İdeal’in yapımını ve hayalini sağlayan ve onu hayata geçirilmiş olarak sunan ilk türdür.

Yine de, klasik sanatta hayal ve gerçeklik arasındaki uyum, içerik ve dış görünüş arasındaki biçimsel uyum olarak ele alınmamalıdır çünkü bu durum, İde’nin kendisiyle ilgilidir. Eğer öyle olmasaydı, sembolün sonunu ve içeriğini oluşturan doğanın her tasviri, her farklı yüz, her muhit, çiçek, manzara vb. içerik ve biçim arasındaki uyum yüzünden klasik olarak adlandırılırdı. Aksine, klasik sanatta içeriğin özelliği bizzat somut İde’yi meydana getirmesinden ve büsbütün tinselliğinden oluşur. Çünkü içsel [ benlik ] e sahip olan yalnızca tinsel olandır. Sonuç olarak, böyle bir içeriğe uyum sağlamak için, doğada kendine ve tinsel olana ait olanı bulmaya çalışmalıyız. Asıl Düşünce, somut tin için biçim yaratmalıdır, böylece, öznel Düşünce- bu durumda sanat tini- bu biçimi bulmuş ve bireysel tinselliği özgürleştirmek için uygun doğal biçimli bir varlık yapmıştır. Geçici bir görünümde ilerlediğinde İde’nin tinsel olarak varsaydığı bu biçim, insan türüdür. Elbette, insanbiçimcilik ve kişileştirme tinselliğin bozulması olarak nitelendirilmiştir. Ancak, sanatın görevi tinselliği gözlerimizin önüne duygusal bir şekilde sermek olduğu sürece, insanbiçimcilikle ilgili olmak zorundadır çünkü tin, duygusal olarak yalnızca kendi cisminde ortaya çıkar. Öyleyse, ruh göçü3 soyut bir düşüncedir ve fizyoloji, yaşamın gelişme süresi boyunca, tine uygun tek duygusal görünüm olarak insan türüne geçmesi gereken temel meselelerinden biri haline getirmelidir.

Ancak, artık insan vücudu biçimi bakımından yalnızca duygusal bir varlık olarak değil, aynı zamanda tinin de varlığı ve doğal biçimi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden de, büsbütün duygusal kusurlardan ve olağanüstü dünyanın rastlantısal sınırlılığından ayrı tutulmalıdır. Bu yolla, kendisine yeterli olan içeriği belirtmek için biçimi saflaştırıyor. Diğer yandan, eğer anlam ve biçimin uyumunun mükemmel olması gerekiyorsa, içerik olan tinsellik, kendini tamamen insan türünde ifade edebilen ve duygusallık ve fiziksellik bakımından bu ifadenin ötesine geçmeyen bir tür olmalıdır. Bu yüzden, tin tamamen mükemmel ve sonsuz olarak değil de belirli özelliklere sahip ve insan olarak tanımlanıyor çünkü ilk tanım kendini yalnızca tinsellik olarak açıklayabiliyor.

Bu son nokta, klasik sanat türünün yok olmasına neden olan ve romantik adıyla anılan üçüncü bir türe geçişi gerektiren bir kusurdur.

(c) Romantik sanat türü, İde’nin tamamlanmış uyumu ve gerçekliğini yeniden ortadan kaldırır ve sembolik sanatın ilgilenmediği iki tarafın zıtlığı ve farkındalığına daha, ileri bir yolla bile olsa, geri döner. Klasik sanat türü, sanatın tanımlayabildiği doruk noktalarına ulaşmıştır. Eğer burada bir kusur varsa, bu kusur sanatın ta kendisi ve sanat alanının sınırlılığıdır. Bu sınırlılık, sanatın genel olarak duygusal-somut biçiminde tini konu alması görüşünün altında yatar. ( Örneğin; evrensel olan doğası gereği sonsuz ve somuttur.) Klasik sanat; tinsel olan ile duygusal olanın birlikteliğini bu iki varlığın uyumu olarak sunar. Ancak bu karışımda, tin gerçek doğasında gösterilmez. Çünkü tin, ona uygun olan fiziksel bir varlık biçiminde kalması koşuluyla içsel biçimini serbestçe ve doğru olarak dışa yansıtamayan İde’nin sınırsız öznelliğidir. 4

Bu [ Klasik] öğretiyi terk eden romantik sanat türü, klasik sanatın bölünmemiş bütünlüğünü yok sayar çünkü klasik türün ve onun ifade biçiminin ötesine geçen bir içeriğe sahiptir. Benzer düşünceleri hatırlatan, Hıristiyanlığın Tanrı’yı klasik sanat için en temel ve uygun olarak nitelendirdiği içerik, Yunan’dan farklı bir şekilde tin olarak ileri sürmesiyle örtüşür. Klasik sanatın somut içeriği dolaylı olarak yüce doğanın insanoğluyla birleşmesidir. Bu birleşme, yalnızca ani bir gizlilikten doğduğu için aynı zamanda doğrudan ve duygusal bir yolla da yeterli bir şekilde ortaya koyulabilir. Yunan tanrısı, saf sezinin ve duyumsal hayal gücünün bir nesnesidir. Bu yüzden, onun biçimi insan formundadır. Varlığının ve üçünün alanı bireysel ve kendine özgüdür. Bireyle tezat oluşturarak bireyin içsel varlığının üstü kapalı olarak bir olduğu ancak bu bütünlüğe içsel öznel bilgi olarak sahip olamadığı öz ve güçtür. Bir sonraki basamak ise klasik sanat türünün içeriği ve fiziksel olarak mükemmel tasvir etme yetisine sahip üstü kapalı birliğin bilgisidir. Bu dolaylamanın, öz bilinç bilgisine yüceltilmesi büyük bir farkındalık yaratır. Örneğin bu sonsuz farklılık insan ve hayvan arasındaki ayrımı belirler. İnsan bir hayvandır ancak hayvanî işlevlerinde bile hayvanlarda olduğunun aksine dolaylı olarak sınırlı değildir. Onların farkına varır, onları tanır ve tıpkı sindirim sürecinde olduğu gibi onları öz bilinç bilimine yükseltir. Bu yolla insanoğlu, ani ve dolaylı karakterinin sınırlarını aşar çünkü bir hayvan olduğunun farkındadır, hayvan olmayı bırakır ve bir tin olduğunun bilgisine ulaşır.

Eğer şu durumda, önceki basamakta dolaylı olan ne ise, yani yüce doğanın ve insan doğasının birliği doğrudan olandan bilinenin birliğine ulaşıyorsa, bu içeriğin gerçekleşmesi için doğru olan unsur, insan formundaki tinin ani varlığı değildir, aksine öz bilincin içselliğidir. Öyleyse, Hıristiyanlık, Tanrı’yı gözlerimizin önüne birey olarak değil mükemmel bir şevk ve doğrulukla tin olarak serer. Bu nedenle, hayal üçünün duyumsallığından uzaklaşıp tinsel içselliğe yaklaşır ve bunu bir cisim, araç ve doğruluğun içeriği haline getirmez. Böylece, yüce doğanın ve insan doğasının birliği bilinen bir birlik haline gelir ve ancak içten gelerek ve tinsel bilgiyle ulaşılabilir. Bu yeni içerik, bu bakımdan duyumsal tasvire bağlı değildir, onunla uyum içerisindedir. Ancak bu içerik olumsuz, mağlup ve ruhsal birliğe yansıtılmış olması gereken ani varoluştan koparılmıştır. Bu durumda romantik sanat, en çok kendi alanında ve kendi sanat türünde sanatın öz aşkınlığıdır.

Bu yüzden, üçüncü basamakta sanatın konusunu özgür, somut tinsellik olarak ele alabiliriz. Bu konuyla uyumlu olarak sanat, duyumsal sezi için işlevsizdir. Aksine, kendisiyle bir araya gelirmişçesine kolay bir şekilde nesnesiyle bütünleşen içsellik için, öznel iç derinlik, yansıtıcı duygular, özgürlük için çırpınan, arayan ve yalnızca İde ile uyumunu bulan his için işlev görmelidir. Bu içsel dünya, romantik alanın içeriğini oluşturur ve böylece bu içsellik ve onun derinlik duygusunun saf görünümü ile tasvir edilmelidir. İçsellik, dışsallık üzerinde zaferini kutlar ve başarısını kendi dışsallığı üzerinden ortaya koyar. Bu sayede, sadece duyumlar için aşikâr olan, değersizliğe mahkûm olur.

Öte yandan, bu romantik türün de sanatta olduğu gibi ifadesi için dışsal bir araç görevi görür. Tinsellik, dışsal dünyadan ve bunun sonucunda ani birlikten ziyade kendi kabuğuna çekildiği için, biçimin duyumsal dışsallığı sembolik sanatta olduğu gibi önemsiz ve geçici olarak kabul edilir ve betimlenir. Bu durum, öznel, sınırsız tine ve istek için de geçerlidir, tam olarak da olay ve konunun bireyselliği, karakteri ve eyleminin özelliği ve isteği için olduğu gibi. Bu hayal gücü de dışsal dünyanın biçimlerini hızlıca karıştırır ve garip bir biçimde birbirinden ayırır. Çünkü bu dışsal araç artık klasik sanatta olduğu gibi kendi içinde ve kendi alanında anlamını ve özünü kaybeder. Ancak, kendi açıklamasını dışsal dünyadan ve onun gerçeklik biçiminden ziyade kendi içinde bulur ve kendisiyle olan uyumunu her talihsizlik ve üzüntüde ve hatta suçta bağımsızca biçimlenen her durumda ve her olayda korur ya da yeniden kazanır.

Böylece, İde’nin ve biçimlerin ayrılığı, birbirlerine kayıtsızlıkları ve yetersizlikleri, sembolik sanatta olduğu gibi yeniden gündeme gelir. Ancak romantik sanattaki bu temek farklılık ile İde, yani biçimin kusurunu beraberinde getiren semboldeki kusur, ruhen ve kalben mükemmel görünmelidir. Bu yüce mükemmellik yüzünden, dışsal olanla yeterli bir birlikteliğe uygun değildir. Çünkü asıl gerçekliğini ve açıklamasını ancak kendi içinde arayabilir ve onlara bu şekilde ulaşabilir.

Sembolik, klasik ve romantik sanat türlerini, İde’nin sanat alanında biçimiyle olan üç bağını, böyle ele alabiliriz. Üçü de İdeal’in gerçek, güzel İde’si olarak başarı ve üstünlük için mücadele etmesini kapsar.

Dipnotlar.

1 Burada, farklı tarihî sanat türlerinden söz edilmektedir.

2 Bilinmeyen bir kaya kütlesi Yüce olanı simgeleyebilir ama temsil etmez. Onun doğal şeklinin Yüce olanla ilgisi yoktur. Bu yüzden de, onun dışındadır ve cisimleştirilmiş hali değildir. Biçimleme başladığında, üretilen şekiller belki de sembollerdir, ancak kendi içlerinde gerçekdışı ve korkunçtur. (Hegel’in notu.)

3-Antik Yunan’da yaygın olan reenkarnasyon inancı; Yunan Orfeus inancı ve Sokrates öncesi filozof Pythagoras’ın takipçileri tarafından ortaya çıkmıştır.

4-Yani, tıpkı vücut parçalarında olduğu gibi düşünceler de birbirinden bağımsız olmayan bir “içsellik”tir. Bu nedenle, tin kendisine yeterli bir varlık bulamaz ve yalnızca düşüncelerle ya da içsel yaşam ile sınırlı kalır.