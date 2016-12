En Yüksek Gişe Hasılatı Yapan 10 Film

Popüler olan her zaman iyi midir? sorusu yıllardır özellikle de sanat eserleri söz konusu olduğunda sorulan bir sorudur. Pek tabii insandan insana değişebilen bir kavram bu. Birinin bayıldığı, hayran olduğu, çok sevdiği bir eseri, diğer kişi yerin dibine sokabilir. Yine de herkesçe kabul gören bir kriter var ki, o da gişedeki hasılat.

Bu tabii ki bir ciddi bir kıstas. Her ne kadar popüler kültür sevmeyenler tarafından gişe hasılatının bir şey ifade etmediği söylense de çoğu eleştirmen ve sinema yazarı tarafından gişe başarısı önemli ve değerli bir veri niteliğinde. Gişe hasılatı yapan filmlerin ilk 10 sırasına bakıldığında özellikle son 10 yılın ezici üstünlüğünü hissetmek de mümkün. Teknolojik gelişmelerin her alanda olduğu gibi sinema ve sanatta da fark yaratması sonucu, insanların tercihlerini etkilemek kaçınılmaz bir son oluyor.

Bu kuralı belki de en çok bozan film hiç kuşkusuz Titanic. Listedeki diğer rakipleri kadar görsel efekte sahip değil –tabi ki hazin sonu oluşturan sahneler bilgisayarların harikası ama diğerleri kadar büyük zamanı kapsamıyor- ama yine de konusu ve mükemmel oyunculukları sayesinde listenin ikinci sırasında gururla yer alıyor.

Harry Potter’ın hem sinemada hem edebiyatta yakaladığı başarılar herkesçe aşikar olduğundan, The Lord Of The Rings’in önlenemez yükselişi söz konusu olduğundan ve her dönem popülerliğini koruyan macera filmlerine gösterilen ilgi sebebiyle Transformers, Skyfall, Avatar, The Avengers ve Ironman gibi filmlerin listenin ilk sıralarında yer almaları hiç de sürpriz sayılamayacağından, Titanic gibi duygusal yönü ağır basan bir film gerçek bir başarı sayılır.

İlk sıraları paylaşan birbirinden güzel ve görüntü efekti harikası filmin yanı sıra, ilk onda olması hiç de sürpriz olmayacak ama maalesef küçük farklarla bu unvanı kaçırmış bir film var ki, gösterime girdiği tarihlerde ilginç senaryosu sayesinde sinemaseverlerin hafızalarında yer etmişti. Dilimize "Sıkıysa Yakala" olarak çevrilen "Catch Me If You Can" izleyenlerin aslında hiç de sevilmeyecek bir başrolü bağrına basmasına sebep oldu. Normalde sahtekarlara, hırsızlara, zeki düzenbazlara casinolarda rastlamayı umarken, filmde bambaşka bir yerde karşımıza çıkıveriyor bunlar. Leonardo Di Caprio kuşkusuz çok iyi bir oyuncu ama özellikle bir casino uzmanı kişiliği sergilediği "Catch Me If You Can" filminde kendine hayran bırakıyor.

Gişe hasılatı genel geçer bir sıralama yapmak için şu an en önemli veri ama ne olursa olsun, insan kendi “en iyi” listesini kendi yapmalı, değil mi? “