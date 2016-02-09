Bir Garip Orhan Veli | Mert Can Yılmaz

“Orhan Veli… Ne yaptı? Şiire kasket giydirdi. Şiiri sivilleştirdi. Şiire elma yemesini öğretti.” Cemal Süreya

İstanbul’dan çıkmışım, İç Anadolu’nun derinliklerine doğru yol almaktayım. Yolda bir kişinin daha tura katılacağı rehberimiz tarafından bildiriliyor. Bense ucu bucağı görünmeyen ovalara dalmış, kulağım müzik çalarımdan gelen, otobüse binmeden önce yere düşürdüğümden yer yer cızırtılar ve hışırtılarla kesilen, dinlendirici bir müzikte, uyuklamaktayım. Bir süre böyle yol aldıktan sonra bir ara otobüsün durduğunu hissettim. 65-70 yaşlarında bir amca otobüse biniyor. Rehberimiz de o ara şuralara gideceğiz, şunu bunu yapacağız diye anlatıma koyulmuş. Sonradan sordu hepimize aklımıza takılan bir soru var mı diye. Amca elini kaldırdı ve rehberin elindeki mikrofonu almak için ayaklandı. Kalktı kendini tanıttı, şöyle dedi “İnsanları çok severim, dini cinsi ne olursa olsun.”



Orhan Veli, üzerine onlarca edebiyat tahlillerinin yazıldığı, yüzlerce sayfaların karalandığı ama yine de tam olarak anlatılamayan, kendi deyimiyle “bir garip”. Kısacık yaşamında şiirimizin kilit taşlarını dinamitlemeyi başarmış, amacına ulaşmıştı. Amacıysa Memet Fuat’ın deyimiyle sadece ve sadece “her şeyi atmak ve yapıyı temelinden değiştirmek”ti. Özlediğiyse eski edebiyatın aletleriyle halkın gereksinimlerinin savunmasını yapmak değil, halkın beğenisini aramak, bulmak ve sanata egemen kılmaktı. Bu uğurda genç yaşta tanıştığı Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ona yoldaş oldular. 1941 yılında ortak yayınladıkları “Garip” adlı şiir kitabıyla edebiyatımızda çokça tartışılan ancak çokça da sevilen bir dönemin kapısını araladılar. “Garip” ismini seçmelerininse iki nedeni vardı. Birincisi yazdıkları şiirler değişik ve kural dışıydı. İkincisiyse şairler gurbette kalmış gibiydi. Onlar

“İnsanları sevmesini bilirdi

Yaşamayı sevdikleri kadar.”

Genelde tek başıma gezinirim. Bundan çok da şikayetçi olduğumu söyleyemem. Hal böyle olunca bizim amcanın beni tesbit etmesi çok da zor olmadı, o da tek başınaydı sonuçta. Geldi, yanıma oturdu. Normal insanlar otururlar, bir muhabbate girerken selamlaşırlardı. Ben “Selamün Aleyküm, Aleyküm Selam, nasılsın evlat?, iyidir amca, yolculuk nereye?” diye kısa ve gereksiz bir konuşmayı kafamda canlandırmışken, amca net bir şekilde “Yalnızlık çok zor efendi.” diye konuşmaya girdi.

Orhan Veli şiirin “insanın beş duyusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı” olduğunu savunur. Bunun için sokaktaki adamın yaşamı, hissiyatı onun şiirinin kaynağıdır. Bu toprakların insanları özlemi yalnızlığın yatıştırıcısı, bir nevi uyuşturucusu olarak kullanır. Şairin şiirlerinde bir diğer duygu olarak özlemin bu kadar yoğun yaşanıyor olması da bu sebepledir. “İstanbul Türküsü”nden:

“İstanbulun orta yeri sinama;

Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama;

El konuşur, sevişirmiş; bana ne?

Sevdalı’m,

Boynuna vebâlim!”

Eskişehir’de geziniyoruz. Kurtuluş Savaşımızın beş önemli meydan muhaberesinin üçünün burada geçtiği ve bu dönemde maddi ve manevi olarak yıpranmış bir şehir burası. Büyük Taaruzdan sonra işgalden kurtarıldığındaysa yıkıntı halinde harap bir kasabaydı. 1950′de selle 1956′daysa depremle yüzleşti. Şehir felaketlerle her yüzleştiğindeyse daha güçlü çıkıyordu sanki. Bunları rehberimiz bize teker teker anlatıyorken bir ara bizim amcayı kaybettim. Biraz bakındıktan sonra 30-40 metre kadar uzağımızda bir bankta oturuyor olduğunu fark ettim. Herhalde yorulmuş olacaktı. Yanına gittim “hayırdır amca” diye söze girdim ki amcanın gözlerinin yaşlı olduğunu fark ettim. Çok küçük yaşlarında İstanbul’a göç etmek zorunda kaldığını, o zamandan beri Eskişehir’e gelmeye korktuğunu, savaşta babasının şehit olduğunu, 950′deki seldeyse kardeşinin kaybolduğunu anlattı. Bana “Yeniden ayağa kalkmam için yegane yerdir burası.” dedi.



İsyan… Üçüncü olarak da isyandır Orhan Veli’nin şiirlerine hakim olan duygu. Zaten “Garip” akımı da eskiye karşı çıkışın, bir isyanın ürünüdür. Orhan Veli’nin var olan düzene karşı isyanına şiirlerinde kolayca rastlanır. “Bedava” başlıklı şiirinde şöyle diyor:

“Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava.”

Üç duygu… Yalnızlık, özlem, isyan. 36 yıllık ömründe şiirleri, hikayeleri, deneme ve makalelerine harmanladığı bu üç duygu onu sokaktaki adama sevdirmeyi başarmış, edebi açıdan onun karşısında duran insanları bile etkilemeyi başarmıştır. Cemal Süreya, Orhan Veli için şöyle der:

“Orhan Veli… Ne yaptı? Şiire kasket giydirdi. Şiiri sivilleştirdi. Şiire elma yemesini öğretti. Bizler Garip şiirine bir tepki olarak çıktık. Ama şimdi düşünüyorum da Garip şiiriyle özellikle de daha sonra yeni şairlerin katılımıyla meydana gelen Türk yenilik şiiriyle oluşan şiirde nasıl da var olmuşuz. Ben kendi payıma konuşayım ben çok beslendim. Hatta şöyle diyebilirim: Türkçe’yi onlardan öğrendim.”

Onun için en güzel tanımıysa Sait Faik yapar:

“Orhan Veli üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkar, tekrar kabul ediliş, zamanında hem iyi hem kötü şöhrete ermiş bir şair.”

Beni Bu Havalar Mahvetti

Garip akımı beraberinde büyük tartışmalar getirmişti. Özellikle Orhan Veli’nin “Yazık oldu Süleyman Efendi’ye” mısrası edebiyat çevresinde kimi isimlerce şiddetli eleştirilere maruz kalırken

kimilerince Türkçede yazılmış en güzel dizelerden biri olduğunu savunuldu. Ama son noktayı koyan dönemin en etkili eleştirmenlerinden Nurullah Ataç oldu. Dizenin “vapurlara, tramvaylara, kahvehanelere kadar” girdiğini savunan Ataç, Orhan Veli’nin şiirine verdiği destekle Garip akımının da edebiyat tarihimizde bu kadar etkin bir rol almasına sebep oldu.

Ataç’ın desteğiyle edebiyatımızda bir iz bırakan Garip akımı, hiç şüphesiz bu başarısını biraz da Orhan Veli’yi mahveden güzel havalara borçlu. Onun şiir yazma hastalığının nüksetmesinin yegane sebebidir bu havalar. Onu aşık eder, tiryaki eder, mahzunlaştırır.

Eskişehir’de yüksekçe bir yerde, şehri tepeden görmekteyiz. Şelale Parktı sanırım yerin ismi. Tam hatırlayamadım neyse ne… Fotoğraflarımızı çektiriyoruz, kahvelerimizi yudumluyoruz. Bense amcaya bakınıyorum nereye kayboldu yine diye. Uzunca bir süre bakındım bakındım bulamadım. En sonunda şehrin çok da mükemmel olmayan manzarasına dalmışken yandan amca oturdu. “Yaşam” diye söze başladı. Uzun zamandır bu amcanın içindeki Tuncel Kurtiz’in açığa çıkmasını beklediğimden bir de “yeğen” diye devam etmesini bekliyordum ki ekledi. “kısa, şu ufukta gördüğün yel değirmenleri gibi”

Ben Orhan Veli

“1914′te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. Yedisinde mektebe başladım. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak sardım. 13′te Oktay Rifat’ı, 16′da Melih Cevdet’i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18′de rakıya başladım. 19′dan sonra avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25′te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim.”

36′daysa göçüp gitti Orhan Veli bu dünyadan. Çoğu insan ölümünün çok trajik olduğunu düşünür. Ankara’da belediyenin Sıhhıye’de yol kenarında açtığı bir çukura düşmesinden bir süre sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeder. Bu ülkenin edebiyatına trajediyi, mizahı ve bu ülkenin insanını enfes bir biçimde yansıtabilen bir edebiyatçı için kaderin isabetli bir cilvesidir Orhan Veli’ye o çukur.

Ardından birçok sözler söylendi. Kendisinin bir dönem çıkardığı “Yaprak” dergisine de atfen olsa gerek, en güzel sözü Neyzen Tevfik söylemiştir.

“Yaprağından yararlandığımız verimli bir dal ansızın kırıldı, düştü. Toprağa, doğanın ta koynuna girdi.”

Gelelim amcaya… Bizimle İstanbul’a dönmedi. Banaysa ondan iki üç fotoğrafla işte böyle birkaç anı kaldı. Fotoğrafları kendisine göndermeye söz vermiştim ama o da artık pek mümkün değil. Bense geçtim Boğaz’ın bir yakası Urumelihisar’ına, oturup cigaramı yaktım, amcayla Veli’nin anısına bir de türkü tutturdum.

“İstanbul’un mermer taşları…”