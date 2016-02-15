Benim Adım Kırmızı Fransa’da Sahneleniyor

Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı’sı, Fransa’nın ünlü Avignon Tiyatro Festivali kapsamında 8 Temmuz’dan bu yana Caserne des Pompiers’de sahneleniyor.

Benim Adım Kırmızı Alain Lecucq ile Narguess Majd tarafından sahneye uyarlandı, Brice Coupey’in anlatıcılığı ve Siamak Jahangiry’nin müzikleriyle sahnelenmeye başlandı.

Orhan Pamuk’un dünya çapında en çok satan kitabı olma özelliği taşıyan Benim Adım Kırmızı, 2002’de Fransa ve İtalya’da yılın kitabı seçilmiş, 2003’te İrlanda’da çok prestijli bir ödül olan International IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı.

Nobel ödüllü yazarın 46 farklı dile çevrilmiş eseri, “Mon Nom Est Rouge” adıyla 24 Temmuz’a kadar sahnelenmeye devam edecek.